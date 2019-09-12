Руководство «Амура» по-прежнему доверяет тренерскому штабу команды во главе с Александром Гулявцевым, несмотря на пять поражений подряд на старте сезона КХЛ.

— На данный момент мы полностью доверяем тренерскому штабу и дадим время на исправление ситуации, — цитирует ТАСС первого вице-президента клуба Александра Филиппенко. — Тренеры понимают, на что надо обратить внимание, никакого уныния нет, самоотдача у игроков запредельная.

У нас ничего не поменялось, трудимся. Все матчи команда проводит на высоком эмоциональном уровне. Мы почти все матчи проигрываем в одну шайбу, в концовках. Есть такое, когда-то не везет, когда-то повезет.

После пяти матчей «Амур» с одним очком занимает последнее место в Восточной конференции. Команда проведет следующий матч в регулярном чемпионате КХЛ проведет на выезде с «Салаватом Юлаевым» 14 сентября.

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