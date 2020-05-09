Новичок «Авангарда» Александр Хохлачев рассказал о своем отношении к критике в период выступления за «Спартак».

— Знаете, что меня удивляло в «Спартаке». Вы в первый сезон набрали 50 очков, во второй — 37. А критика была такой словно вы вообще ни разу не поразили чужие ворота. Вы не удивлялись?

— Возможно, после того, как ты набрал 50 очков, все ждут, что теперь такой показатель будет каждый сезон. Но мне иногда не везло. Взять даже прошлый чемпионат, когда было очень много нереализованных моментов, случались игры, в которых я должен был забивать. Сейчас можно говорить все, что угодно, уже ничего не изменить, но, видимо, от меня ждали большего.

— Некоторых не трогают, если они 10 за сезон забьют.

— Наверное, ко мне были в чем-то несправедливы, но бывает и такое. Вспомните Александра Овечкина. Каждый год он практически всегда забивает по 50, но стоило ему однажды забить меньше, так сразу начали ругать. Я не сравниваю себя с Александром, а просто привожу пример того, за что могут ругать. (Алексей Шевченко)

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