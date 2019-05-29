10:12 | Хоккей — КХЛ

Почти идеальный русский язык от канадца и лучшего защитника КХЛ. Видео

0
Обсудить

Защитник "Барыса" Даррен Дитц был признан лучшим игроком своего амплуа в прошедшем сезоне КХЛ. 25-летний канадец, который имеет гражданство Казахстана, произнес речь на русском языке на церемонии вручения личных наград по итогам сезона-2018/19.

Это большая честь для меня, я очень горд и благодарен Лиге за эту награду. Хотел бы поблагодарить своих одноклубников, без них это не было бы возможно, и конечно же болельщиков. Это был невероятный сезон для нашей команды, и мы с нетерпением ждём начала работы на сборах, – сказал Дитц на церемонии вручения наград КХЛ.

 

Даррен Дитц – лучший защитник прошедшего сезона КХЛ

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ