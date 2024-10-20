Михайлов о тренере ЦСКА Воробьеве: «Качество его работы должно быть выше»

Почетный президент ЦСКА Борис Михайлов прокомментировал «СЭ» игру армейцев в мачте FONBET Чемпионата КХЛ против «Сочи» (3:4 Б).

«Естественно, результатом недоволен. Но самоотдача есть, старались, пытались что-то сделать. Да, озабоченность результатами в последних играх есть, но все зависит от команды, она сейчас молодая и только строится. Будем надеяться, что в ближайшее время положение изменится к лучшему. Стоит ли убирать главного тренера сейчас? Это хирургическое вмешательство, такой вопрос решается только наблюдательным советом, но пока такого вопроса не стоит. Я считаю, что качество работы Воробьева должно быть выше», — сказал Михайлов «СЭ».

После 18 матчей нынешнего сезона ЦСКА с 21 очком занимает шестое место в таблице Западной конференции КХЛ. Команда Ильи Воробьева потерпела четвертое поражение подряд.

(Александр Абустин)