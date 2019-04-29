Генеральный менеджер "Спартака" Алексей Жамнов ​рассказал, почему Олег Знарок назначен на пост главного тренера. По его словам, дело не в регалиях. Контракт с 56-летним специалистом подписан по схеме "1+1"

– Олег Знарок не нуждается в особом представлении, - цитирует Жамнова официальный сайт "Спартака". - Это специалист, который доказал свою профессиональную состоятельность как в России, так и на самом серьезном международном уровне. Но, приглашая его в "Спартак", мы ориентировались не на регалии, а на его общее видение того, по каким принципам должна строиться работа тренерского штаба, как должна играть команда.

Наши взгляды на хоккей совпадают, это широко известно. Именно поэтому переговоры о его приходе в клуб не заняли много времени. Уже началась активная работа по комплектованию команды, мы будем тщательно обсуждать каждую кандидатуру с новым тренерским штабом и постараемся вместе сделать все возможное, чтобы в следующем сезоне порадовать многочисленных болельщиков "Спартака". ​