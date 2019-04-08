Почему засчитана победная шайба "Авангарда"? Отвечает КХЛ

Департамент судейства КХЛ прокомментировал эпизод с единственным голом в шестом матче финала Восточной конференции Кубка Гагарина "Салават Юлаев" - "Авангард". Омичи в третьем овертайме забросили шайбу, выиграли матч (1:0) и серию (4-2).

"На 110-й минуте матча, после шайбы, заброшенной гостями, тренер "Салавата" взял запрос на блокировку вратаря перед взятием ворот. После видеопросмотра определено – блокировки вратаря нет. Взятие ворот засчитывается", - говорится в заявлении на официальном сайте КХЛ.