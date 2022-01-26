Почему в сборную не взяли всех лучших? Live с Зислисом, Шевченко и Вайсфельдом — в 12.00

Live c Михаилом Зислисом, Алексеем Шевченко и Леонидом Вайсфельдом о последних событиях в мире хоккея — в 12.00 на YouTube-канале «СЭ». Главные темы: — окончательный состав сборной России на Олимпиады; — варианты продолжения сезона КХЛ; — контракт Толчинского с «Авангардом».