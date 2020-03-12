Почему судьи засчитали спорный гол «Динамо» в ворота «Спартака», ставшим решающим в серии?

На 4-й минуте овертайма шестого матча серии плей-офф Кубка Гагарина между московскими «Динамо» и «Спартаком» (3:2 ОТ) линейные арбитры Торнике Кучава и Никита Новиков после взятия ворот форвардом бело-голубых Дмитрием Яшкиным отправились смотреть видеоповтор на предмет положения «вне игры».

Видео показало, что Яшкин сначала зашел в зону, катясь спиной вперед, а затем завез в нее шайбу, после чего забил гол. Однако согласно современным трактовкам, если атакующий игрок при ведении шайбы пересекает синюю линию зоны атаки сам, а затем заводит туда шайбу, это не считается положением «вне игры».