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Почему судьи засчитали спорный гол «Динамо» в ворота «Спартака», ставшим решающим в серии?

22:15
12 марта. Москва. «Динамо» — «Спартак» — 3:2 ОТ. Дмитрий Яшкин (слева).
12 марта. Москва. «Динамо» — «Спартак» — 3:2 ОТ. Дмитрий Яшкин (слева).
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На 4-й минуте овертайма шестого матча серии плей-офф Кубка Гагарина между московскими «Динамо» и «Спартаком» (3:2 ОТ) линейные арбитры Торнике Кучава и Никита Новиков после взятия ворот форвардом бело-голубых Дмитрием Яшкиным отправились смотреть видеоповтор на предмет положения «вне игры».

Видео показало, что Яшкин сначала зашел в зону, катясь спиной вперед, а затем завез в нее шайбу, после чего забил гол. Однако согласно современным трактовкам, если атакующий игрок при ведении шайбы пересекает синюю линию зоны атаки сам, а затем заводит туда шайбу, это не считается положением «вне игры».

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