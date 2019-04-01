Почему не засчитан гол Якупова? Отвечает КХЛ

КХЛ на официальном сайте прокомментировала незасчитанный гол в третьем матче финала Кубка Гагарина в Западной конференции СКА – ЦСКА (2:1). В середине второго периода форвард петербуржцев Наиль Якупов забил гол, но взятие ворот не было зафиксировано.

"На 34-й минуте матча после броска нападающего СКА Наиля Якупова (№65) по воротам ЦСКА главный судья инициировал просмотр на предмет: "Шайба направлена в ворота любой частью тела атакующего хоккеиста". После видеопросмотра определено: шайба заброшена коньком (ногой). Взятие ворот не засчитывается", – говорится в заявлении лиги.

Трансляция матча СКА - ЦСКА