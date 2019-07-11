Почему Матч звезд КХЛ отдали Москве? Отвечает вице-президент лиги

Вице-президент КХЛ Георгий Кобылянский рассказал о выборе места проведения Матча звезд в 2020 году. Мероприятие состоится в Москве.

– В прессе много говорили, что Матч звезд будет проведен не в том городе и что у нас достаточно хоккейных городов в России, – заявил Кобылянский. – У нас 32 критерия, по которым оценивается город-кандидат – инфраструктура, софинансирование властями города. Мы проводим неделю звезд, где четыре мероприятия разных лиг.

Рассматривали Хельсинки, Санкт-Петербург, Ярославль, Новосибирск, Владивосток. Были пункты, по которым не могли сделать выбор в пользу этих городов. Выбрали Москву из-за "ВТБ-Арены" и полной поддержки города. (Евгений Белоусов)

Отметим, что прошлый Матч звезд проходил 20 января 2019-го в Казани, на домашнем стадионе "Ак Барса" "Татнефть-Арена".

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