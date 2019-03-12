Почему Кравцов не сможет уехать в "Рейнджерс" в этом сезоне. Объясняет генменеджер "Трактора"

Генеральный менеджер "Трактора" Евгений Губарев рассказал, почему челябинский клуб не стал отпускать нападающего Виталия Кравцова в "Рейнджерс" уже в этом сезоне, несмотря на вылет из плей-офф.

- Со старта плей-офф и до 30 апреля можно расторгнуть контракт только по причине нарушения режима или неявки на работу, - отметил Губарев. - Тогда клуб сохраняет за собой права. Но мы не пошли на это. Мне было бы удобно отпустить его, чтобы он сыграл несколько матчей, и появилось понятие, готов ли он, видят ли его в составе "Рейнджерс". Но мы в рамках регламента КХЛ предпочли пойти по этому пути. У нас Кузнецов уезжал, но до старта плей-офф. Толванен уезжал из "Йокерита", и они потеряли на него права. Мне самому выгодно и интересно, чтобы Кравцов уехал и попробовал. Но когда прочитали внимательно регламент, поняли, что с сохранением прав это невозможно. (Игорь Еронко)

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