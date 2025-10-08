Почему «Авангард» не подписал Хмелевского? Эфир с Алексеем Сопиным — в 14.00
В 14.00 начнется прямой эфир «СЭ», гостем которого станет генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин. Ведущие — Михаил Зислис и Алексей Шевченко.
Мы обсудим следующие темы:
— Почему Хмелевский не перешел в «Авангард»?
— Есть ли еще шанс уговорить приехать Маклауда?
— Сколько денег «Авангард» готов потратить на центр?
— Может ли быть новый вингер в команде?
— Что еще должен желать менеджер, имея ресурсы, как у «Авангарда»?
— Может ли Сопин заставить что-то сделать Ги Буше, ведь он в иерархии находится выше?
— Для чего строить суперклуб в ВХЛ?
— Что дает клубу реконструкция СКК имени Блинова, кроме приступа ностальгии?
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|26
|7
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|21
|8
|13
|22
|8
|Динамо М
|23
|8
|15
|21
|9
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|19
|9
|10
|19
|10
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|20
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