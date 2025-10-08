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Почему «Авангард» не подписал Хмелевского? Эфир с Алексеем Сопиным — в 14.00

В 14.00 начнется прямой эфир «СЭ», гостем которого станет генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин. Ведущие — Михаил Зислис и Алексей Шевченко.

Мы обсудим следующие темы:

— Почему Хмелевский не перешел в «Авангард»?

— Есть ли еще шанс уговорить приехать Маклауда?

— Сколько денег «Авангард» готов потратить на центр?

— Может ли быть новый вингер в команде?

— Что еще должен желать менеджер, имея ресурсы, как у «Авангарда»?

— Может ли Сопин заставить что-то сделать Ги Буше, ведь он в иерархии находится выше?

— Для чего строить суперклуб в ВХЛ?

— Что дает клубу реконструкция СКК имени Блинова, кроме приступа ностальгии?

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