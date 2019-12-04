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Победная раздевалка ЦСКА после матча с московским «Динамо»

23:13
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ЦСКА дома одержал победу над московским «Динамо» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Официальный Twitter армейцев опубликовал видео из раздевалки команды после игры.

ЦСКА с 49 очками занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» — 43 балла и вторая строчка (Западная).

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