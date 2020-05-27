Победитель Юношеской Олимпиады Газизов подписал контракт с «Авангардом»

Воспитанник академии «Авангарда», нападающий «Авангарда»-2003 Руслан Газизов заключил с клубом контракт юниора. Об этом сообщает пресс-служба омичей.

— Руслан всерьез раздумывал об отъезде за океан, его даже задрафтовали в USHL, — сказал ассистент генерального менеджера «Авангарда», бывший обозреватель «СЭ» Игорь Еронко. — Но нам удалось убедить его в том, что в «Авангарде» он сможет развиваться быстрее и эффективнее. А с учетом нашей стратегии он куда ближе к профессиональному хоккею, чем был бы в США.

16-летний Газизов — капитан сборной России U16, чемпион Юношеских Олимпийских игр (2020), победитель Турнира четырёх наций (2020), обладатель Кубка Президентского спортивного клуба (2019), победитель международного турнира Академии EC Red Bull Salzburg (2019), чемпион России (2019), серебряный призер «Кубка Газпром нефти» (2015).