21:10 | Хоккей — КХЛ

"Победили за счет поддержки болельщиков". Сергеев - о матче с "Авангардом"

0
Обсудить

Защитник "Салавата Юлаева" Артем Сергеев после победы над "Авангардом" в третьем матче финальной серии Восточной конференции КХЛ (5:1) заявил, что его команде помогла поддержка болельщиков. 25-летний игрок забросил первую шайбу в этой встрече

- Хорошо сыграли, результатом довольны, - приводит слова Сергеева официальный сайт "Салавата". - За счет чего удалось победить? Поддержка болельщиков.

Моя шайба? Просто бросил. Хорошо, что забил. Там был большой трафик, ребята закрыли вратаря и оттуда не сразу видно, куда шайба летит. Поэтому когда уже увидел, тогда и обрадовался. 

Много потасовок? Это плей-офф, идет борьба. И в регулярном сезоне такое бывает. Не думаю, что есть какие-то сюрпризы. 

Счет в серии составляет 2-1 в пользу "Авангарда". Следующий матч пройдет 4 апреля в Уфе. 

Все о КХЛ - здесь

Опрос

Кто сыграет в финале Кубка Гагарина-2019?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

https://hcsalavat.ru/news/artyom-sergeev-vyshli-zaryazhennye-bolelshiki-gnali-nas-vperyod/

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ