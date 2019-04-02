"Победили за счет поддержки болельщиков". Сергеев - о матче с "Авангардом"

Защитник "Салавата Юлаева" Артем Сергеев после победы над "Авангардом" в третьем матче финальной серии Восточной конференции КХЛ (5:1) заявил, что его команде помогла поддержка болельщиков. 25-летний игрок забросил первую шайбу в этой встрече

- Хорошо сыграли, результатом довольны, - приводит слова Сергеева официальный сайт "Салавата". - За счет чего удалось победить? Поддержка болельщиков.

Моя шайба? Просто бросил. Хорошо, что забил. Там был большой трафик, ребята закрыли вратаря и оттуда не сразу видно, куда шайба летит. Поэтому когда уже увидел, тогда и обрадовался.

Много потасовок? Это плей-офф, идет борьба. И в регулярном сезоне такое бывает. Не думаю, что есть какие-то сюрпризы.

Счет в серии составляет 2-1 в пользу "Авангарда". Следующий матч пройдет 4 апреля в Уфе.

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