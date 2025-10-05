Победа «Металлурга» над «Спартаком» стала 300-й для Разина в КХЛ

Победа «Металлурга» над «Спартаком» стала 300-й для главного тренера магнитогорского клуба Андрея Разина в FONBET чемпионате КХЛ.

Всего на счету 51-летнего специалиста 573 игры в лиге. Ранее он возглавлял «Северсталь», «Адмирал», «Автомобилист» и «Югру».

В 2024 году он вместе с «Металлургом» он обладателем Кубка Гагарина.