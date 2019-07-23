По делу об убийстве жены Максима Соколова дважды опросили их старшего сына

По делу об убийстве жены экс-вратаря сборной России Максима Соколова за последний месяц дважды опросили их старшего сына, информирует Telegram-канал Mash.

Врачи разрешили следователям из СК и оперативникам задавать вопросы: состояние Максима Соколова–младшего стабилизировалось, он уже может говорить, но ничего нового не сообщил. По его словам, тот день он совсем не помнит.

Младший сын экс-голкипера СКА, Арсений, по-прежнему является главным подозреваемым в этом деле. Сейчас он живет с отцом, который нанял ему нескольких адвокатов. В то, что сын мог убить мать, Соколов-старший категорически не верит.

Следователи опровергли информацию о результатах экспертизы по убийству жены Максима Соколова //

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