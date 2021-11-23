Плющев: «Зубов мог заменить Браташа в молодежной сборной в связи с проблемами со здоровьем»

Бывший главный тренер молодежной сборной России по хоккею Владимир Плющев высказался по поводу назначения Сергея Зубова на пост главного тренера молодежной команды.

«Зубов входил в штаб вместе с Браташом. У Браташа, насколько я понял, есть какие-то проблемы со здоровьем, коллега подменил его на этом посту, и, по-моему, это достаточно логично.

В сборной России, выступавшей на Кубке Карьяла, большинство игроков по своему возрасту могли сыграть на молодежном чемпионате мира. «Что касается [Шакира] Мухамадуллина, [Марата] Хуснутдинова и [Ярослава] Аскарова, я думаю, они проявили себя в соответствии со своими возможностями и талантами. Команда выглядела в целом очень невнятно, поэтому чтобы отдельно какие-то игроки выделялись, я не могу сказать. Но сравнивать молодежный чемпионат мира с Евротуром — это немного разные вещи», — цитирует Плющева ТАСС.

В конце октября ФХР объявила о том, что Зубов вошел в тренерский штаб Олега Браташа на Кубок Карьяла и молодежный чемпионат мира. 12 ноября Браташ покинул команду по личным причинам, передав свои обязанности Зубову.

Молодежная сборная России соберется 1 декабря в Новогорске. После карантина и углубленного медицинского обследования с 4 по 14 декабря будет готовиться по плану, который включает в себя 3 микроцикла по 3 дня каждый, сыграет двусторонние матчи, а также контрольную игру против «Витязя».