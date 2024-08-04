Плющев заявил, что Войнов и Свечников внесут изюминку в игру «Торпедо»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился мнением о переходах нападающего Евгения Свечникова и защитника Вячеслава Войнова в «Торпедо».

«Войнов и Свечников однозначно внесут изюминку в игру «Торпедо». Ребята очень опытные. Тем более нижегородцам нужны дядьки в обороне и в раздевалке. В минувшем сезоне многие отмечали недостаток опыта у команды из Нижнего Новгорода, особенно в плей-офф.

А Свечников и Войнов могут этот недостаток компенсировать. Их опыт будет использован в Кубке Гагарина, в который, я надеюсь, «Торпедо» попадет не с самых нижних ступеней», — цитирует Плющева Legalbet.

29 июля «Торпедо» подписал контракт на один сезон с защитником Вячеславом Войновым, ранее выступавшим за «Ак Барс».

30 июля Евгений Свечников подписал контракт на один год с нижегородской командой. Нападающий расторг соглашение с «Ак Барсом», за который выступал с лета 2023 года.