Плющев заявил, что у Никишина есть задатки стать большим хоккеистом

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил способности защитника СКА Александра Никишина.

«У Никишина есть задатки стать большим хоккеистом. Не стоит забывать, что ему всего 22 года, но он уже второй сезон подряд проводит очень результативно. Но для продолжения развития ему нужно серьезно относиться к тренировочному процессу и не снижать требования к себе. На данный момент в его игре есть проблемы, которые нужно устранять. Порой Никишин все-таки слишком активно любит играть в атаке. Иногда он очень глубоко в зоне соперника находится, не всегда успевает вернуться на свою половину, чтобы выполнить свои непосредственные обязанности. Но повторюсь, он еще молод, у парня очень хорошие физические и морально-волевые задатки», — цитирует Плющева Legalbet.