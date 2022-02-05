Плющев высказался о решении КХЛ досрочно завершить регулярный чемпионат

Заслуженный тренер России Владимир Плющев в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение КХЛ досрочно завершить регулярный чемпионат.

«Сезон достаточно сложный. Трудно подогнать его под какие-то правильные рамки. Возможно, надо было подумать о расширении зоны плей-офф. Никакой проблемы, с каким количеством команд начинать плей-офф, не было. Можно было начать плей-офф в тех дивизорах, в которых они существуют. И болельщики были бы довольны, и спортивный принцип был бы соблюден. Можно было бы найти варианты. Но у нас решения принимают не лига, а один или два человека. Они считают, что есть их мнение, а есть неправильное», — сказал Плющев «СЭ».

Сегодня, 5 февраля, КХЛ выступила с решением не доигрывать регулярный чемпионат и начать плей-офф 1 марта.