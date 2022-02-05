Заслуженный тренер России Владимир Плющев высказал свое мнение по поводу предложения КХЛ не доигрывать регулярный чемпионат.

«Ситуация очень читаемая. Пандемия вмешалась в календарь, — цитирует «Чемпионат» Плющева. — Мы позволили себе больше месяца готовиться к Олимпиаде. Конечно, надо заканчивать, но сколько команд будет участвовать в плей-офф? Я предлагал расширять зону плей-офф. Наверное, начинать с плей-офф логично. Но, конечно, те команды, которые могли попасть в зону плей-офф, будут обижены. Можно было расширить зону, все были бы довольны. Варианты были. Надо не обсуждать вдвоем, втроем, а объективно на всё смотреть».

Ранее стало известно, что руководство КХЛ предложило не доигрывать регулярный чемпионат. 16 команд, которые пройдут в плей-офф, предлагается определить по проценту побед. Это связано с тем, что команды провели разное количество матчей.