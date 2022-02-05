Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 11:07

Плющев — о возможном завершении регулярки КХЛ: «Команды, которые могли попасть в плей-офф, будут обижены»

Плющев заявил, что некоторые команды КХЛ могут быть обижены
Роман Шишов
Корреспондент

Заслуженный тренер России Владимир Плющев высказал свое мнение по поводу предложения КХЛ не доигрывать регулярный чемпионат.

«Ситуация очень читаемая. Пандемия вмешалась в календарь, — цитирует «Чемпионат» Плющева. — Мы позволили себе больше месяца готовиться к Олимпиаде. Конечно, надо заканчивать, но сколько команд будет участвовать в плей-офф? Я предлагал расширять зону плей-офф. Наверное, начинать с плей-офф логично. Но, конечно, те команды, которые могли попасть в зону плей-офф, будут обижены. Можно было расширить зону, все были бы довольны. Варианты были. Надо не обсуждать вдвоем, втроем, а объективно на всё смотреть».

Ранее стало известно, что руководство КХЛ предложило не доигрывать регулярный чемпионат. 16 команд, которые пройдут в плей-офф, предлагается определить по проценту побед. Это связано с тем, что команды провели разное количество матчей.

Источник: https://www.championat.com/hockey/news-4598603-plyuschev-o-zavershenii-regulyarki-komandy-kotorye-mogli-popast-v-plej-off-budut-obizheny.html
5
1
Читайте также
Украинцы приехали болеть против России, а не за своих. Репортаж с резонансного полуфинала Евро
За год до Олимпиады Непряева сломала руку, а в Пекине «вынесла» соперницу на финише: как Наталья шла к своей серебряной олимпийской медали
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

КХЛ предложила не доигрывать регулярный чемпионат
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
Результаты / календарь
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
17.01
19.01
21.01
22.01
23.01
22.02
23.02
24.02
25.02
26.02
27.02
22.02 15:30
Сибирь – Адмирал
 - : -
22.02 16:30
Барыс – Авангард
 - : -
22.02 17:00
Металлург – Автомобилист
 - : -
22.02 19:00
Ак Барс – Локомотив
 - : -
22.02 19:00
Нефтехимик – Сал. Юлаев
 - : -
22.02 19:00
Северсталь – Сочи
 - : -
22.02 19:10
Динамо Мн – Торпедо
 - : -
22.02 19:30
Динамо М – СКА
 - : -
22.02 19:30
Спартак – Трактор
 - : -
22.02 19:30
ЦСКА – Йокерит
 - : -
22.02 20:30
Динамо Р – Витязь
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости