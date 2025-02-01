Плющев считает, что травма Буше — потеря для «Авангарда»

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал новость о травме нападающего «Авангарда» Рида Буше.

«Травма Буше — действительно потеря для «Авангарда». Это лучший бомбардир команды, который порой тащит игры на себе. Заменить его внутренними ресурсами будет очень сложно. Но хоккей — игра командная. Как раз и посмотрим, как тренерский штаб будет выстраивать игру без такого яркого нападающего. Команда идет в зоне плей-офф, наверняка ставит себе более амбициозные задачи, чем выход в первый раунд. Так что все будет зависеть от того, как «Авангард» сможет добиваться результата в отсутствие Буше», — сказал Плющев «ВсеПроСпорт».

Лидер клуба из Омска будет прооперирован в Германии и пропустит около месяца.

В 42 матчах КХЛ нападающий набрал по системе «гол + пас» 37 очков (22 + 15).