Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 09:26

Плющев считает, что травма Буше — потеря для «Авангарда»

Камила Абдурахманова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал новость о травме нападающего «Авангарда» Рида Буше.

«Травма Буше — действительно потеря для «Авангарда». Это лучший бомбардир команды, который порой тащит игры на себе. Заменить его внутренними ресурсами будет очень сложно. Но хоккей — игра командная. Как раз и посмотрим, как тренерский штаб будет выстраивать игру без такого яркого нападающего. Команда идет в зоне плей-офф, наверняка ставит себе более амбициозные задачи, чем выход в первый раунд. Так что все будет зависеть от того, как «Авангард» сможет добиваться результата в отсутствие Буше», — сказал Плющев «ВсеПроСпорт».

Лидер клуба из Омска будет прооперирован в Германии и пропустит около месяца.

В 42 матчах КХЛ нападающий набрал по системе «гол + пас» 37 очков (22 + 15).

Источник: «ВсеПроСпорт»
Рид Буше
КХЛ
ХК Авангард
Владимир Плющев
Читайте также
Капитан полиции погиб при задержании нарушителя в Ярославской области
В Германии проголосовали за предложение демократов по помощи Украине
Все, что нужно знать о Зимнем кубке РПЛ 2025
Тренер пнула свою ученицу на соревнованиях юниорок по фигурному катанию
Fox News: кислородные баллоны могли стать причиной авиакатастрофы в Филадельфии
Капитан «Вашингтона» Овечкин забил 876-й гол за карьеру в НХЛ
Популярное видео
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Голы и травма Ливо, борьба за плей-офф, судейство в КХЛ
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Поражения СКА, «Авангард» при Буше, будущее Ливо
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

КХЛ, расписание и результаты 1 февраля: ЦСКА — «Торпедо», «Динамо» Москва — СКА
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 51 39 12 80
2 Северсталь 51 32 19 65
3 Динамо М 50 31 19 65
4 Спартак 49 29 20 65
5 ЦСКА 49 28 21 64
6 СКА 50 29 21 63
7 Динамо Мн 48 26 22 58
8 Торпедо 50 23 27 54
9 Куньлунь РС 50 22 28 48
10 Витязь 50 19 31 43
11 Сочи 50 15 35 35
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 53 33 20 72
2 Сал. Юлаев 50 32 18 67
3 Автомобилист 49 30 19 66
4 Ак Барс 49 32 17 66
5 Металлург Мг 50 30 20 64
6 Авангард 50 26 24 55
7 Адмирал 50 21 29 51
8 Сибирь 49 21 28 50
9 Нефтехимик 51 15 36 43
10 Лада 48 18 30 42
11 Амур 50 12 38 29
12 Барыс 51 11 40 28
Результаты / календарь
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
3.02
4.02
5.02
6.02
1.02 17:00
Динамо М – СКА
 - : -
1.02 17:00
ЦСКА – Торпедо
 - : -
1.02 17:00
Локомотив – Металлург Мг
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости