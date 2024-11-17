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Сегодня, 17:08

Плющев считает, что судья не виноват в пропущенной «Торпедо» шайбе

Алина Савинова
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Бывший главный арбитр КХЛ Владимир Плющев прокомментировал эпизод с заброшенной «Локомотивом» шайбой в матче FONBET Чемпионата КХЛ с «Торпедо».

Встреча прошла 16 ноября в Нижнем Новгороде и завершилась победой ярославской команды (1:0). Единственный гол забил Даниил Бут, отличившийся после отскока шайбы от арбитра.

«Тут особо комментировать и нечего. Судья находится на площадке, он часть игровой ситуации. Борьба шла за воротами, арбитр следил за тем, чтобы не было нарушений правил. Увернуться от шайбы возможности не было. Никаких поводов для остановки игры или удаления хоккеиста, нанесшего бросок, тоже. Критика Ларионова в адрес арбитров? Это эмоции после поражения. Уверен, объективно он и сам понимает, что тут вины арбитра нет», — цитирует Плющева «ВсеПроСпорт».

«Локомотив» с 50 очками после 29 игр продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции. «Торпедо» набрало 31 балл в 28 матчах и располагается на шестой позиции.

Источник: ВсеПроСпорт
Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Владимир Плющев
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3 Динамо М 27 16 11 35
4 СКА 28 16 12 35
5 ЦСКА 24 12 12 31
6 Торпедо 28 13 15 31
7 Северсталь 25 15 10 30
8 Динамо Мн 26 14 12 30
9 Витязь 27 12 15 25
10 Сочи 25 10 15 22
11 Куньлунь РС 27 8 19 19
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 27 18 9 40
2 Автомобилист 25 17 8 36
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5 Металлург Мг 28 14 14 29
6 Адмирал 27 12 15 29
7 Нефтехимик 28 9 19 26
8 Лада 25 10 15 24
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