Плющев считает, что сезон в КХЛ выходит интересным из-за скандалов
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал конкуренцию в КХЛ.
«Сейчас все 23 команды в КХЛ стали говорить, что они борются за Кубок Гагарина. Но на сегодняшний день видно, кто и как это делает. Восьмерки определились уже в сентябре, причём они, по сути, те же самые, что были и в прошлом году. Вот и вся конкуренция в лиге. КХЛ нам обещала такой интересный сезон... И он действительно выходит интересным, но только с точки зрения скандалов и околоспортивной всякой всячины. А говорить об уровне мастерства не приходится», — сказал Плющев Legalbet.
В Западной конференции на первом месте находится ярославский «Локомотив», у команды 52 очка после 30 матчей. А в Восточной конференции лидером стал челябинский «Трактор», у него 40 очков после 27 игр.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|30
|25
|5
|52
|2
|Спартак
|27
|18
|9
|39
|3
|СКА
|29
|17
|12
|37
|4
|Динамо М
|27
|16
|11
|35
|5
|ЦСКА
|26
|14
|12
|35
|6
|Динамо Мн
|28
|15
|13
|32
|7
|Торпедо
|28
|13
|15
|31
|8
|Северсталь
|26
|15
|11
|30
|9
|Витязь
|29
|13
|16
|28
|10
|Сочи
|26
|10
|16
|22
|11
|Куньлунь РС
|28
|9
|19
|21
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|27
|18
|9
|40
|2
|Автомобилист
|26
|17
|9
|36
|3
|Сал. Юлаев
|25
|16
|9
|34
|4
|Ак Барс
|25
|16
|9
|33
|5
|Металлург Мг
|29
|15
|14
|31
|6
|Адмирал
|28
|12
|16
|29
|7
|Нефтехимик
|29
|10
|19
|28
|8
|Лада
|26
|10
|16
|24
|9
|Сибирь
|25
|10
|15
|23
|10
|Авангард
|26
|10
|16
|22
|11
|Барыс
|27
|8
|19
|18
|12
|Амур
|27
|5
|22
|13
|20.11
|17:30
|
Барыс – Металлург Мг
|- : -
|20.11
|19:00
|
Ак Барс – Нефтехимик
|- : -
|20.11
|19:00
|
Северсталь – Адмирал
|- : -
|20.11
|19:30
|
Спартак – Амур
|- : -
|20.11
|19:30
|
Динамо М – Сибирь
|- : -