Плющев: «На Кубок Гагарина «Северсталь» не замахнется, но в плей-офф однозначно пошумит»
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил победу «Северстали» над «Ак Барсом» (7:5) в FONBET Чемпионате КХЛ.
«На Кубок Гагарина «Северсталь» не замахнется, я думаю, но в плей-офф однозначно пошумит. Они давно закладываются на серьезные результаты, правда пока не очень получается на самых важных стадиях, но дело в том, что в конкретном матче против «Ак Барса» я так понимаю, что там в первую очередь дело было в казанском клубе, который поплыл. Не пойму, что с ними произошло, они уверенно вели игру, но умудрились развалиться до такой степени, что пропустили сразу семь шайб. Это непозволительная роскошь», — цитирует Плющева «ВсеПроСпорт».
«Северсталь» набрала 34 очка за 28 матчей и поднялась на шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Ак Барс» (35 баллов в 27 играх) располагается на четвертой позиции на «Востоке».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|31
|25
|6
|52
|2
|Спартак
|29
|20
|9
|43
|3
|Динамо М
|29
|18
|11
|39
|4
|СКА
|30
|18
|12
|39
|5
|ЦСКА
|27
|14
|13
|35
|6
|Северсталь
|28
|17
|11
|34
|7
|Торпедо
|30
|14
|16
|33
|8
|Динамо Мн
|29
|15
|14
|32
|9
|Витязь
|30
|13
|17
|29
|10
|Куньлунь РС
|30
|11
|19
|25
|11
|Сочи
|27
|10
|17
|22
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|29
|19
|10
|42
|2
|Автомобилист
|27
|17
|10
|37
|3
|Сал. Юлаев
|27
|17
|10
|36
|4
|Ак Барс
|27
|17
|10
|35
|5
|Металлург Мг
|31
|16
|15
|33
|6
|Адмирал
|31
|13
|18
|31
|7
|Нефтехимик
|31
|11
|20
|30
|8
|Авангард
|28
|12
|16
|26
|9
|Сибирь
|28
|11
|17
|25
|10
|Лада
|27
|10
|17
|25
|11
|Барыс
|30
|9
|21
|21
|12
|Амур
|30
|6
|24
|15
|24.11
|10:00
|
Адмирал – Амур
|5 : 3
|24.11
|14:30
|
Металлург Мг – Сибирь
|3 : 1
|24.11
|14:30
|
Барыс – Авангард
|2 : 3 ОТ
|24.11
|17:10
|
Динамо Мн – Автомобилист
|- : -