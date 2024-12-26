Плющев: «Ротенберг заменами вратаря пытался передернуть свою команду»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил решение главного тренера СКА Романа Ротенберга дважды поменять вратаря в течение первого периода матча с ЦСКА.

«Ротенберг пытался передернуть команду, сбить нервное напряжение и привести игру в нужное для себя русло. Ему это и удалось сделать. В концовке второго периода и в третьем периоде питерцы выглядели интереснее», — цитирует Плющева «ВсеПроСпорт».

Матч между СКА и ЦСКА прошел 25 декабря и завершился победой московского клуба со счетом 6:5. После двух пропущенных шайб на первой минуте первого периода Ротенберг заменил Егора Заврагина на Павла Мойсевича, а на 15-й минуте вернул Заврагина на лед.