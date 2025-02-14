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Плющев считает, что Радулов может занести себе в актив сезон-2024/25

Алина Савинова

Бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев оценил игру нападающего «Локомотива» Александра Радулова в сезоне-2024/25.

«Лично я никогда скептически не относился к переходу Радулова в «Локомотив». Он пошел к своему тренеру, с которым ранее много работал. Никитин знает его возможности, потенциал, сильные и слабые стороны. Уверен, что у Радулова были и другие предложения от элитных клубов, но их тандем с Никитиным читался на предсезонке. Радулов хорошо и уверенно проводит этот сезон. Он приносит большую пользу «Локомотиву»: забивает достаточно голов, создает моменты. Поэтому, на мой взгляд, он может занести этот сезон себе в актив», — цитирует Плющева Legalbet.

В этом сезоне 38-летний Радулов сыграл 49 матчей за «Локомотив» и набрал 29 (16+13) очков.

Источник: Legalbet
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ХК Локомотив (Ярославль)
Владимир Плющев
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