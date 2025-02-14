Плющев считает, что Радулов может занести себе в актив сезон-2024/25
Бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев оценил игру нападающего «Локомотива» Александра Радулова в сезоне-2024/25.
«Лично я никогда скептически не относился к переходу Радулова в «Локомотив». Он пошел к своему тренеру, с которым ранее много работал. Никитин знает его возможности, потенциал, сильные и слабые стороны. Уверен, что у Радулова были и другие предложения от элитных клубов, но их тандем с Никитиным читался на предсезонке. Радулов хорошо и уверенно проводит этот сезон. Он приносит большую пользу «Локомотиву»: забивает достаточно голов, создает моменты. Поэтому, на мой взгляд, он может занести этот сезон себе в актив», — цитирует Плющева Legalbet.
В этом сезоне 38-летний Радулов сыграл 49 матчей за «Локомотив» и набрал 29 (16+13) очков.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Нефтехимик
|6
|4
|2
|9
|2
|Металлург Мг
|6
|4
|2
|9
|3
|Ак Барс
|7
|4
|3
|9
|4
|Салават Юлаев
|5
|3
|2
|7
|5
|Барыс
|5
|3
|2
|6
|6
|Автомобилист
|5
|2
|3
|6
|7
|Авангард
|5
|3
|2
|6
|8
|Адмирал
|5
|1
|4
|3
|9
|Амур
|4
|1
|3
|3
|10
|Сибирь
|6
|1
|5
|3
|11
|Трактор
|5
|1
|4
|2
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|6
|6
|0
|12
|2
|Спартак
|6
|5
|1
|10
|3
|СКА
|6
|5
|1
|10
|4
|Торпедо НН
|6
|4
|2
|8
|5
|Динамо М
|6
|4
|2
|8
|6
|ЦСКА
|6
|3
|3
|6
|7
|Динамо Мн
|5
|1
|4
|5
|8
|Лада
|6
|1
|5
|4
|9
|Шанхай Дрэгонс
|4
|2
|2
|4
|10
|Северсталь
|5
|1
|4
|3
|11
|Сочи
|5
|1
|4
|2
|19.09
|10:00
|Адмирал – Северсталь
|- : -
|19.09
|10:00
|Амур – Динамо М
|- : -