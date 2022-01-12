Плющев считает, что нужно было раньше переносить матчи КХЛ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение КХЛ перенести игровые дни на более поздние даты из-за коронавируса.

«Ситуация в этом плане обостряется. Но о таких вещах нужно было думать раньше! Календарь следует компоновать по дивизионам. Тогда было бы меньше контактов в аэропортах, на вокзалах. И не было бы такой массовости заболеваний. Если они приняли такое решение, значит ситуация, действительно, серьезная. Они будут планировать матчи, где не будет большого количества сборников. Тем более, у нас всего 3 клуба являются базовыми для национальной команды. Остальные могут играть, если состав позволит», — сказал Плющев «СЭ».

В связи со стремительным ростом числа заболевших в клубах, высокой контагиозностью вируса, Лига приняла решение о переносе игровых дней 15, 17, 19 и 21 января 2022 года на более поздние даты, о которых Лига объявит дополнительно.