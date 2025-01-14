Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 16:13

Плющев: «Дальше первого раунда плей-офф минское «Динамо» не пройдет»

Сергей Ярошенко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал выступление минского «Динамо» в этом сезоне FONBET чемпионата КХЛ.

«Я думаю, что ничего особенного в итоге не случится. Дальше первого раунда плей-офф «Динамо» не пройдет. Минск выглядит неплохо на уровне тех команд, которые выглядят плохо. Да, там хорошая база и прекрасные возможности — это совершенно однозначно. Команда может укомплектоваться, не обращая внимание на лимит. Но я не уверен, что Квартальнов сможет сделать больше того, что он уже сделал», — приводит слова Плющева Legalbet.by.

После 45 матчей «Динамо» занимает пятое место в Западной конференции с 56 очками. Минский клуб ни разу не проходили дальше первого раунда плей-офф КХЛ.

Источник: Legalbet.by
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
Владимир Плющев
Читайте также
В Подмосковье задержали племянника Шакро Молодого
Фигуристка Александра Трусова-Игнатова ждет ребенка
Итальянская ошибка Ротенберга? Почему СКА попрощался с Деанджело, ради которого урезали зарплату капитану
Биография Ника Кирьоса: жизнь и спортивная карьера австралийского теннисиста
Хоккейный клуб СКА объявил об уходе защитника Деанджело
Лавров заявил, что черные ящики AZAL не подтвердили часть данных из СМИ
Популярное видео
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов — мимо плей-офф?
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Орехов о лучшем сезоне по очкам в КХЛ: «В первую очередь, это от доверия тренерского штаба»

«Амур» — «Ак Барс»: видеообзор матча КХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 46 36 10 74
2 ЦСКА 44 26 18 59
3 Динамо М 44 27 17 57
4 Спартак 43 26 17 57
5 Динамо Мн 45 25 20 56
6 Северсталь 44 27 17 55
7 СКА 44 25 19 55
8 Торпедо 44 19 25 46
9 Куньлунь РС 44 20 24 44
10 Витязь 43 16 27 37
11 Сочи 43 13 30 29
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 46 28 18 61
2 Ак Барс 43 28 15 58
3 Сал. Юлаев 43 28 15 58
4 Металлург Мг 45 28 17 58
5 Автомобилист 43 24 19 54
6 Авангард 43 22 21 47
7 Адмирал 44 19 25 45
8 Сибирь 43 19 24 42
9 Лада 42 17 25 40
10 Нефтехимик 44 14 30 40
11 Барыс 47 10 37 25
12 Амур 45 9 36 23
Результаты / календарь
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
14.01 12:00
Амур – Ак Барс
 1 : 4
14.01 16:30
Авангард – Куньлунь РС
 - : -
14.01 18:00
Лада – Динамо Мн
 - : -
14.01 19:30
Динамо М – Северсталь
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости