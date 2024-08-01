Плющев считает, что Кузнецов внесет изюминку в игру СКА
Экс-главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал переход Евгения Кузнецова в СКА.
31 июля петербургский клуб объявил о подписании нападающего, его контракт рассчитан на четыре года.
«Кузнецов уже опытный игрок, который не только прошел дебри НХЛ, но и имеет опыт игры в сборной России. Во всех своих клубах Евгений был заметной фигурой. Думаю, что он внесет определенную изюминку в игру СКА. Но пока сложно сказать, как именно это произойдет, ведь важным фактором является то, кто будет партнерами Кузнецова в новом клубе и как его будет использовать тренер», — цитирует Плющева «РБ Спорт».
В НХЛ Кузнецов выступал за «Вашингтон», с которым выиграл Кубок Стэнли-2018, и за «Каролину». В КХЛ нападающий играл в 2009-2014 годах за «Трактор».
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