Плющев: «Вряд ли кто-то из игроков «Амура» связывает свое будущее с Хабаровском»
Бывший тренер сборной России Владимир Плющев считает, что хоккеисты «Амура» не связывают свое будущее с клубом из Хабаровска.
«В общем-то «Амур» обыграл такую же «хромую утку», как и он сам. Сомневаюсь, что это повлияет на сезон в дальнейшем. Тем более руководство только усугубило проблемы команды, отправив в отставку Мартемьянова. Думаю, ребята там сейчас будут биться за будущие контракты. Вряд ли кто-то из них связывает свое будущее с «Амуром». Наверное, какие-то проблески в игре «Амура» все же будут. Нельзя же постоянно катиться по наклонной. Но повторюсь — победа над соседом по таблице, который и сам по уши в проблемах, не говорит о многом», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».
«Амур» после победы над «Барысом» прервал серию из 14 поражений подряд. Клуб набрал 15 очков и замыкает таблицу Восточной конференции.
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|27
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|27
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|25
|10
|Авангард
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|11
|Барыс
|29
|9
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|12
|Амур
|29
|6
|23
|15
|24.11
|10:00
|
Адмирал – Амур
|- : -
|24.11
|14:30
|
Металлург Мг – Сибирь
|- : -
|24.11
|15:00
|
Барыс – Авангард
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|24.11
|17:10
|
Динамо Мн – Автомобилист
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