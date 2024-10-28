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Сегодня, 15:20

Плющев раскритиковал руководство «Амура» за увольнение Мартемьянова

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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в комментарии «СЭ» отреагировал на уход Андрея Мартемьянова с поста главного тренера «Амура».

Контракт с 61-летним специалистом расторгнут по соглашению сторон. В ближайшей игре с московским «Динамо» исполнять обязанности главного тренера будет Виктор Костюченок.

«Не считаю, что это решение руководства скажется позитивно на команде и ее дальнейшем результате. Могу сказать, что они поступили непрофессионально, хотя бы потому, что Мартемьянов два года подряд выводил команду в плей-офф, которая в принципе о таком и мечтать не могла. Поэтому сейчас нужно было просто разобраться с причинами, которые негативно действуют на команду.

Я считаю, что Мартемьянов не заслужил того, чтобы с ним уже в октябре так просто расстались. Нельзя постоянно жить эмоциями, а это решение именно что эмоциональное. Анализ вряд ли сделали, причины не выявили, и даже четкой кандидатуры не подобрали», — сказал Плющев «СЭ».

Бывший тренер также поделился мнением о решении руководства клуба поставить на пост исполняющего обязанности Виктора Костюченка.

«Сейчас исполнять обязанности главного тренера будет помощник Костюченок. Думаю, что это может даже больше усугубить ситуацию. На него возложили задачу реабилитировать команду как минимум до перерыва, но ему это будет очень тяжело сделать чисто психологически. Потому что игроки — это тонкая натура, они все понимают. Если и надо было убирать тренера, то стоило менять на сильную, харизматичную фигуру, которая могла бы сразу вписаться в команду и поставить игру», — добавил Плющев.

Мартемьянов возглавлял «Амур» с мая 2023 года. 27 октября команда уступила «Северстали» (0:3) в матче регулярного чемпионата FONBET КХЛ и потерпела 6-е поражение подряд. После 20 матчей хабаровчане с 12 очками занимают предпоследнее, 11-е место в Восточной конференции КХЛ.

Денис Сафронов

ХК Амур
Андрей Мартемьянов
Владимир Плющев
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