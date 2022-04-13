Плющев: «Если арбитры проглотят свисток в 7-м матче, это будет выгодно ЦСКА»

Плющев заявил, что Федоров имел в виду судейство, когда говорил о «потусторонних силах»

Заслуженный тренер России Владимир Плющев отметил, что наставник ЦСКА Сергей Федоров, сказав на пресс-конференции формулировку «потусторонние силы», имел в виду судейство.

«Что имел в виду Федоров, когда говорил, что в серию вмешаются «потусторонние силы?» — цитирует Плющева «Чемпионат». — Конечно, он имел в виду арбитров. Видно, что линия судейства, выбранная в шестом матче, была очень выгодна ЦСКА. Судьи «проглотили» свисток, не фиксируя практически ничего. Если в седьмом матче арбитры будут судить так же, красивого хоккея нам не видать. Будет 1:0, без моментов. Конечно, это уже будет не тот хоккей, который мы все ждем в КХЛ».

Напомним, после шести матчей в финальной серии плей-офф КХЛ в Западной конференции СКА и ЦСКА играют вничью — 3-3.