Плющев: «Локомотив» играл солидно со «Спартаком», не оставил никаких шансов»
Бывший тренер сборной России Владимир Плющев поделился мнением о победе «Локомотива» в матче FONBET Чемпионата КХЛ против «Спартака» (2:0).
«Локомотив», будем так говорить, порадовал. В первую очередь, тем, что отошел от догм прошлого сезона — от вязкой, тягучей игры. Теперь команда демонстрирует мощный агрессивный хоккей. Плюс много молодых игроков в составе. Не знаю, школа там так работает, академия, но клуб готовит своих хоккеистов хорошего уровня, и по этому показателю выделяется на фоне остальных. В матче со «Спартаком» я немного не узнавал «Локомотив», но это даже хорошо. играли солидно, не оставили никаких шансов. Можно ли найти управу на такой «Локомотив»? Всегда можно что-то противопоставить. Но повторюсь — на сегодняшний день это самая убедительная команда с точки зрения дисциплины и ТТД», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».
«Локомотив» с 18-ю победами лидирует в турнирной таблице Западной конференции, а «Спартак» потерпел 6-е поражение и располагается на 3-й строчке.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|27
|23
|4
|48
|2
|Спартак
|25
|16
|9
|35
|3
|СКА
|26
|15
|11
|32
|4
|Северсталь
|24
|15
|9
|30
|5
|Динамо М
|24
|13
|11
|29
|6
|Торпедо
|26
|12
|14
|29
|7
|ЦСКА
|23
|11
|12
|29
|8
|Динамо Мн
|24
|13
|11
|27
|9
|Витязь
|26
|12
|14
|25
|10
|Сочи
|24
|9
|15
|20
|11
|Куньлунь РС
|25
|8
|17
|18
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|25
|17
|8
|37
|2
|Автомобилист
|24
|16
|8
|34
|3
|Сал. Юлаев
|23
|15
|8
|31
|4
|Ак Барс
|22
|14
|8
|29
|5
|Адмирал
|26
|12
|14
|29
|6
|Металлург Мг
|26
|13
|13
|27
|7
|Нефтехимик
|26
|9
|17
|24
|8
|Лада
|24
|10
|14
|23
|9
|Сибирь
|23
|10
|13
|22
|10
|Авангард
|23
|9
|14
|20
|11
|Барыс
|24
|6
|18
|14
|12
|Амур
|26
|5
|21
|13
|13.11
|15:30
|
Сибирь – СКА
|- : -
|13.11
|16:30
|
Авангард – Динамо М
|- : -
|13.11
|17:00
|
Металлург Мг – Трактор
|- : -
|13.11
|19:00
|
Нефтехимик – Барыс
|- : -
|13.11
|19:00
|
Ак Барс – Куньлунь РС
|- : -
|13.11
|19:10
|
Динамо Мн – Торпедо
|- : -