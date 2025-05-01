Плющев поддержал решение судей в моменте с отмененным голом «Салавата Юлаева»: «Был удар клюшкой — это, конечно, фол»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в комментарии для «СЭ» поделился мнением об отмененном голе форварда «Салавата Юлаева» Александра Хмелевского в третьей игре 1/2 финала Кубка Гагарина против «Локомотива» (2:4, 1-2).

«Был удар клюшкой — это, конечно, фол. Гол совершенно правильно отменили. Думаю, что бригада арбитров правильно разобралась в этом моменте», — сказал Плющев «СЭ».

Ярославская команда повела в серии со счетом 2-1. Четвертый матч между командами пройдет в Уфе 3 мая, начало — в 14.00 по московскому времени.