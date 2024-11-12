Плющев ответил, может ли победа над СКА стать переломной для «Авангарда»
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал победу «Авангарда» над СКА (2:1) в FONBET Чемпионате КХЛ.
«Все зависит от тренерского штаба и от того, как они используют игру против СКА в своих интересах. Смогут ли они это сделать, я не знаю. Сказать о том, что это может быть переломная игра для Омска, сложно. У «Авангарда» же была серия из поражений, потом начали выигрывать, и все уже подумали, что вот-вот мы вспорхнем. Но когда на протяжении прошлого сезона и начала этого идут ошибки, которые тяжело исправляются, боюсь даже комментировать, что эта игра против СКА может что-то изменить. Все в руках тренерского штаба и руководителей клуба, которые допустили много промашек в процессе. Дай бог, конечно, чтобы это повлияло на игру команды, все-таки «Авангард» занимает явно не то место сейчас», — цитирует Плющева «ВсеПроСпорт».
«Авангард» (20 очков) после 23 матчей занимает десятое место в Восточной конференции КХЛ.
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