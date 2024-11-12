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Сегодня, 22:45

Плющев ответил, может ли победа над СКА стать переломной для «Авангарда»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал победу «Авангарда» над СКА (2:1) в FONBET Чемпионате КХЛ.

«Все зависит от тренерского штаба и от того, как они используют игру против СКА в своих интересах. Смогут ли они это сделать, я не знаю. Сказать о том, что это может быть переломная игра для Омска, сложно. У «Авангарда» же была серия из поражений, потом начали выигрывать, и все уже подумали, что вот-вот мы вспорхнем. Но когда на протяжении прошлого сезона и начала этого идут ошибки, которые тяжело исправляются, боюсь даже комментировать, что эта игра против СКА может что-то изменить. Все в руках тренерского штаба и руководителей клуба, которые допустили много промашек в процессе. Дай бог, конечно, чтобы это повлияло на игру команды, все-таки «Авангард» занимает явно не то место сейчас», — цитирует Плющева «ВсеПроСпорт».

«Авангард» (20 очков) после 23 матчей занимает десятое место в Восточной конференции КХЛ.

Источник: «ВсеПроСпорт»
КХЛ
ХК Авангард
Владимир Плющев
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 27 23 4 48
2 Спартак 25 16 9 35
3 СКА 26 15 11 32
4 Северсталь 24 15 9 30
5 Динамо М 24 13 11 29
6 Торпедо 26 12 14 29
7 ЦСКА 23 11 12 29
8 Динамо Мн 24 13 11 27
9 Витязь 26 12 14 25
10 Сочи 24 9 15 20
11 Куньлунь РС 25 8 17 18
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 25 17 8 37
2 Автомобилист 24 16 8 34
3 Сал. Юлаев 23 15 8 31
4 Ак Барс 22 14 8 29
5 Адмирал 26 12 14 29
6 Металлург Мг 26 13 13 27
7 Нефтехимик 26 9 17 24
8 Лада 24 10 14 23
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10 Авангард 23 9 14 20
11 Барыс 24 6 18 14
12 Амур 26 5 21 13
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