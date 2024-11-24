Плющев отметил стержень «Спартака» после победы над «Витязем»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил победу «Спартака» над «Витязем» (5:4 ОТ) в FONBET Чемпионате КХЛ.

Красно-белые забросили четыре шайбы в третьем периоде и ушли от поражения в основное время за 5 секунд до конца игры.

«Я не думаю, что у «Спартака» это система играть такие матчи как с «Витязем». Они молодцы, что сумели переломить ход встречи в свою пользу, это говорит о том, что команда сделала выводы после предыдущих периодов. Другое дело, что и тренерский штаб «Витязя» явно сработал не лучшим образом, потому что отдал такое колоссальное преимущество. После третьего гола «Спартака» было ясно, что «Витязь» поплыл. Было видно, что «красно-белые» их дожмут. Для «Спартака» же самое главное, что команда сделала выводы, перестроилась и добилась нужного результата. Есть у них стержень, который позволяет решать такие вопросы», — цитирует Плющева «ВсеПроСпорт».

«Спартак» (43 очка) занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, подмосковная команда — на девятой строчке с 29 очками.