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Плющев: «От Федорова будут требовать очень многого, а у него нет никакого тренерского опыта»

14 июля 2021, 17:58
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил назначение Сергея Федорова главным тренером московского ЦСКА.

«Есть ли какой-то риск в назначении Федорова, учитывая, что он никогда не был главным тренером? Я думаю, риск, конечно, есть, но это связано с решением попечительского совета или координационного совета. А если комментировать это решение... Ну чего его комментировать?

Сергей был выдающимся игроком, звездой в НХЛ, но достаточно ли ему будет этого для тренерской карьеры? Думаю, что маловато, потому что ЦСКА — это элитный клуб с хорошими, глубокими традициями.

И, естественно, от Федорова будут требовать очень многого, а у него нет никакого тренерского опыта. Сумеет ли он это дело быстро компенсировать за счет своих личных качеств? Ну, посмотрим.

Уход Никитина? Я прочитал формулировку о том, что на его уход повлиял результат последнего сезона. Ну, конечно, от команды ожидали большего с такой финансовой подушкой, которая есть у ЦСКА», — отметил Плющев в интервью «Газете.Ru».

На посту главного тренера Федоров сменит Игоря Никитина, который возглавлял команду с 2017 года и привел армейцев к победе в Кубке Гагарина в сезоне-2018/2019.

Дополнительная информация:

https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/07/14/n_16244930.shtml

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Иван Шитик все материалы автора

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