Плющев: «Локомотив» не сильнее остальных на голову, уровень первой восьмерки равный»
Бывший тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал победу «Спартака» в матче FONBET Чемпионата КХЛ против «Локомотива» (4:2).
«Предпочтения были на стороне «Локомотива», который стабильнее «Спартака» прошел дистанцию. А «Спартак» — игровая команда, которая и в предыдущих матчах показывала неплохой хоккей. Ни один клуб КХЛ не обходился без срывов. Это говорит о том, что уровень в первой восьмерке примерно равный, и результат матча может быть любым. «Спартак» в данной ситуации проявил дух и характер. Что же касается второго подряд поражения «Локомотива», это ни о чем не говорит. Как уже отметил, команды равные, просто предыдущий этап клуб из Ярославля прошел ровнее. А в целом не сказал бы, что «Локомотив» на голову сильнее остальных. Иногда у лидера может проявиться расхлябанность, из-за которой теряются очки», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».
На данный момент «Спартак» с 62 очками занимает четвертое место в Западной конференции, «Локомотив» с 78 очками — на первой строчке.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|50
|38
|12
|78
|2
|Северсталь
|49
|31
|18
|63
|3
|Динамо М
|48
|30
|18
|63
|4
|Спартак
|47
|28
|19
|62
|5
|ЦСКА
|47
|27
|20
|62
|6
|СКА
|48
|27
|21
|59
|7
|Динамо Мн
|46
|25
|21
|56
|8
|Торпедо
|48
|22
|26
|52
|9
|Куньлунь РС
|48
|21
|27
|46
|10
|Витязь
|48
|19
|29
|43
|11
|Сочи
|48
|14
|34
|33
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|51
|32
|19
|69
|2
|Автомобилист
|48
|29
|19
|64
|3
|Сал. Юлаев
|48
|31
|17
|64
|4
|Ак Барс
|47
|30
|17
|62
|5
|Металлург Мг
|49
|29
|20
|62
|6
|Авангард
|47
|24
|23
|51
|7
|Адмирал
|49
|21
|28
|51
|8
|Сибирь
|49
|21
|28
|50
|9
|Нефтехимик
|49
|15
|34
|43
|10
|Лада
|47
|18
|29
|42
|11
|Амур
|49
|12
|37
|29
|12
|Барыс
|50
|11
|39
|28
|27.01
|16:30
|
Авангард – Адмирал
|- : -
|27.01
|17:00
|
Автомобилист – Амур
|- : -
|27.01
|19:00
|
Локомотив – Динамо М
|- : -
|27.01
|19:00
|
Ак Барс – Сал. Юлаев
|- : -
|27.01
|19:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -