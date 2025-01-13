Плющев оценил уровень команд КХЛ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился мнением о положении команд в нынешнем сезоне КХЛ.

«Многие команды находятся не на тех позициях, где хотели бы быть. Тот же легендарный ЦСКА, который эксплуатирует аббревиатуру, но не имеет никакого отношения к ней ни по духу, ни по стилю, ни по хоккейной культуре. КХЛ сделала все, чтобы у нас были ровные команды. Вот они все ровно соревнуются между собой. А восьмерки определились, как я понимаю, еще в сентябре», — цитирует Плющева «ВсеПроСпорт».

После 45 матчей в турнирной таблице FONBET чемпионата КХЛ лидирует «Локомотив» с 72 очками. На 2-й строчке располагается «Трактор» с 59 баллами, на 3-м — «Салават Юлаев» с 58 очками. ЦСКА идет 6-м с 57 очками.