Плющев оценил уровень игры белорусов в КХЛ

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев ответил на вопрос, кого считает лучшим белорусским хоккеистом в КХЛ.

«Не могу сказать, что кто-то вызывает у меня удивление. Но есть ребята, которые действительно выделяются в своих клубах. Тот же Фальковский — неплохой парень. Сказать, что он всего достиг, точно нельзя, но как игрок он интересный однозначно», — сказал Плющев Legalbet.by.

27 декабря 28-летний Фальковский перешел из СКА в «Ак Барс». Контракт игрока с казанцами действует до конца сезона-2025/26. В этом сезоне белорус провел в FONBET чемпионате КХЛ 29 матчей и набрал 7 (2+5) очков.