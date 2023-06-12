Плющев: «Я не понимаю, как СКА формирует свой состав. Странно отдавать своих топовых хоккеистов конкурентам»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил шансы СКА на завоевание Кубка Гагарина в следующем сезоне.

«Тренерский штаб СКА в прошлом сезоне говорил, что поражения делают их сильнее, но главное — не декларировать это, а делать выводы и работать. Я не понимаю, как СКА формирует свой состав. Почему бегут лидеры, тоже не хочу разбираться. Яшкина и Жафярова будет сложно заменить. Питер часто укрепляется хоккеистами «СКА-Варяг». Но эти игроки явно уступают в мастерстве. Странно отдавать своих топовых хоккеистов конкурентам. У СКА хорошая школа, селекционный отдел. Думаю, они найдут на трансферном рынке тех, с кем можно будет бороться за Кубок Гагарина в новом сезоне», — приводит Legalbet слова Плющева.

В минувшем сезоне СКА вышел в финал Западной конференции КХЛ, где уступил в серии ЦСКА (4-2).