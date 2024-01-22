Плющев о «Локомотиве»: «Счастье на спортивных площадках находится у чужих ворот, а не у своих»
Известный российский тренер Владимир Плющев оценил результаты «Локомотива» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ-2023/24.
««Локомотив» с достаточно консервативной игрой занимает первое место, идет стабильно. Сложно сказать, что будет в плей-офф, там будут матчи другого уровня. Многое будет решать игра вратарей, а также игра в атаке. Счастье у своих ворот найти сложно, но у чужих — это возможно. Может ли вернуться мода на закрытый хоккей? Сейчас команды пытаются налаживать технико-тактическую работу в атаке. Но не бывает чисто атакующего хоккея, есть тот, где грамотно расставлены акценты. Все зависит от организации игры, целостности команды. Еще раз отмечу, что счастье на спортивных площадках находится у чужих ворот, а не у своих», — приводит Betonmobile слова Плющева.
«Локомотив» лидирует в таблице Западной конференции с 76 очками в 53 матчах.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|55
|36
|19
|78
|2
|Авангард
|53
|36
|17
|75
|3
|Сал. Юлаев
|53
|33
|20
|70
|4
|Автомобилист
|56
|31
|25
|68
|5
|Трактор
|55
|30
|25
|66
|6
|Лада
|55
|27
|28
|65
|7
|Ак Барс
|53
|31
|22
|64
|8
|Нефтехимик
|55
|23
|32
|55
|9
|Амур
|53
|21
|32
|52
|10
|Сибирь
|54
|21
|33
|51
|11
|Барыс
|53
|19
|34
|44
|12
|Адмирал
|53
|15
|38
|41
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|53
|36
|17
|76
|2
|Динамо М
|53
|35
|18
|74
|3
|СКА
|53
|35
|18
|72
|4
|Спартак
|55
|31
|24
|70
|5
|Торпедо
|53
|31
|22
|65
|6
|Северсталь
|53
|27
|26
|61
|7
|ЦСКА
|53
|27
|26
|59
|8
|Динамо Мн
|52
|23
|29
|51
|9
|Витязь
|53
|17
|36
|41
|10
|Куньлунь РС
|55
|17
|38
|40
|11
|Сочи
|53
|15
|38
|36
|22.01
|16:30
|
Барыс – Автомобилист
|2 : 3
|22.01
|17:00
|
Трактор – Сибирь
|3 : 1
|22.01
|18:00
|
Лада – Сочи
|- : -
|22.01
|19:30
|
СКА – Динамо Мн
|- : -