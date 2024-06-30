Плющев: «В КХЛ уже давно приезжают легионеры не самого элитного пошива»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев объяснил, почему в КХЛ нет клуба-гегемона, как в РПЛ.

— В «Зените», который шесть лет подряд становится чемпионом страны, играют девять бразильцев. Я понимаю, что во всех командах РПЛ достаточно иностранцев, но в «Зените» играют легионеры, которые действительно представляют из себя большой интерес даже для мирового футбола.

А в хоккее к нам в последнее время приезжают иностранцы далеко не самого элитного пошива. Вопрос, почему в футболе так, а в хоккее иначе — достаточно глубокий. Думаю, в данном контексте все упирается в то, что у нас уже давно разучились готовить мастеров высокого класса, молодых ребят, которые с ранних лет вливались бы в команды и делали там разницу, — приводит слова Плющева Legalbet.

В РПЛ чемпионом на протяжении последних шести сезонов становился петербургский «Зенит». В КХЛ за последние 15 лет дважды подряд завоевать Кубок Гагарина удавалось только трем командам: «Ак Барсу» (2009 и 2010), «Динамо» (2012 и 2013) и ЦСКА (2022 и 2023).