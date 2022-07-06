Плющев — о запрете Калниньшу играть в сборной Латвии: «Чего можно ожидать от карликовых политиков?»

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение Федерации хоккея Латвии не вызывать вратаря Яниса Калниньша в сборную из-за перехода в «Амур».

«Это не первый случай. Они кривляются друг перед другом. Это делают и шведы, и финны. Занимаются каким-то кривлянием. Ничего удивительного. Чего можно ожидать от этих карликовых политиков?» — сказал Плющев «СЭ».

6 июля, «Амур» объявил о заключении контракта с 30-летним Калниньшем. До этого хоккеист уже выступал в КХЛ за рижское «Динамо» и «Йокерит».

После этого генеральный секретарь Федерации хоккея Латвии Робертс Плужейс заявил, что подписавшему контракт с «Амуром» латвийскому вратарю Калниньшу откажут в дальнейшем вызове в национальную сборную.