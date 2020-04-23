Плющев о повышении потолка зарплат: «Надо думать на перспективу, а не идти на поводу у клубов, которые осваивают бюджеты и ни на что не претендуют»

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал инициативу руководства московского «Динамо» увеличить потолок зарплат клубов КХЛ до 1,3 миллиарда рублей, согласившись с тем, что эта мера необходима.

— Для меня, тренера, обсуждать потолок зарплат, наверное, не самая актуальная тема, ведь к контрактам тренер обычно особого отношения не имеет. Тем не менее, с нынешней ситуацией и ростом курса доллара уверен, что потолок должен превышать 1 млрд рублей. Сумма в 1,3 млрд, была бы вполне оптимальной. Клубы должны иметь возможность для приглашения не просто лишь бы каких-то легионеров, привлекающихся в свои национальные сборные, а высококлассных мастеров, чтобы наши молодые ребята учились у них. Только таким образом, можно будет поднять интерес к чемпионату КХЛ. А то получается, сейчас больше потерь, чем приобретений. Интерес к КХЛ значительно падает, ни о каком соперничестве с НХЛ уже и речи быть не может. Посчитайте, какое количество игроков уедет летом за океан. КХЛ обеднеет на таланты и на фоне понижения зарплат, еще больше наших ребят рванут за океан. Этого ни в коем случае нельзя допустить. Надо думать на перспективу, а не идти на поводу у ни на что не претендующих клубов, которым просто нужно освоить свои бюджеты.

Ранее генеральный директор московского «Динамо» Евгений Кровопуском во время онлайн пресс-конференции заявил, что бело-голубые обратились в КХЛ с инициативой увеличения потолка зарплат клубов.