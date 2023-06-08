Плющев назвал трех лучших легионеров прошедшего сезона КХЛ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев назвал свою тройку лучших легионеров прошедшего сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Топ-3 лучших легионеров сезона в КХЛ? Более менее стабильно на протяжении сезона выступал Яшкин. Это однозначно. Наверное, защитник ЦСКА Диц — интересный парень. И еще вратарь Магнитогорска Паскуале. Вот эта тройка. Больше мне никто в глаза не бросился. Почему Паскуале, а не Рейдеборн из ЦСКА? Это мое мнение. Да, в плей-офф Рейдеборн выступил стабильно, но не на протяжении всего сезона», — приводит слова Плющева Legalbet.

В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ 30-летний Яшкин провел за СКА 67 матчей, забросил 40 шайб и сделал 22 голевые передачи. В плей-офф Кубка Гагарина на счету форварда 14 игр, в которых он забил пять голов и отдал два результативных паса.

29-летний Диц в минувшей регулярке провел за ЦСКА 44 игры, забросил пять шайб и сделал 10 голевых передач. В плей-офф Кубка Гагарина на счету защитника 27 игр, в которых он забил четыре гола и отдал семь результативных пасов.

На счету 32-летнего Эдди Паскуале 62 матча в регулярном чемпионате КХЛ в составе «Металлурга», в которых он попустил 103 шайбы. В плей-офф голкипер отыграл 11 встреч и пропустил 26 голов.