Плющев назвал сложности возрождения системы драфта в КХЛ
Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев прокомментировал «СЭ» объявление КХЛ о создании рабочей группы по вопросам возрождения драфта молодых хоккеистов — ярмарки юниоров.
«Для начала, нужно определиться с тем, чего они хотят, потому что, насколько я помню, та ярмарка или драфт не соответствовал самому понятию драфта. Если говорить о классическом драфте, который создан в НХЛ, то там права на талантливых юниоров имеют клубы, находящиеся внизу. У нас же ситуация совершенно другая. Справедливо, что 5-6 самых талантливых воспитанников клубы оставляют за собой, дают им бронь, чтобы они не участвовали в этой ярмарке. Тогда появляется вопрос: а зачем тогда эту ярмарку делать? Смысл какой драфтовать игроков, чтобы потом клубы их защищали и говорили: «Мы их воспитывали столько лет, так зачем нам их отдавать?» И на самом деле это совершенно правильно, потому что у нас, в отличие от НХЛ, при клубах существуют системы детских спортивных школ, в которой игроки находятся по 10-15 лет», — сказал Плющев «СЭ».
Бывший главный тренер сборной России также отметил разницу менталитета между юниорами НХЛ И КХЛ, что может помешать продуктивной работе ярмарки юниоров.
«В НХЛ любой драфтующийся игрок не привязан ни к какому городу или команде. У нас же каждый воспитанник хочет реализоваться именно в своей команде, которую представляет с детства, таков наш менталитет. Поэтому прежде чем создавать эту рабочую группу, нужно определиться с задачей, а также с тем, чего вы хотите от нее получить. А то у нас любят принимать популистские решения, такие как выход из ИИХФ. Думали, что будут самостоятельны, а по итогу чуть засвербило, и мы сразу звоним в ИИХФ со словами: «Помогите, спасите!» — добавил Плющев.
Процедура драфта юниоров КХЛ, позднее переименованная в «ярмарку юниоров», была введена в 2009 году и просуществовала до 2017-го. На ежегодном мероприятии права на молодых хоккеистов, удовлетворяющих определенным критериям отбора, передавались профессиональным клубам лиги.
(Денис Сафронов)
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|28
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|7
|26
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|10
|13
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|6
|Металлург Мг
|24
|11
|13
|23
|7
|Сибирь
|22
|10
|12
|22
|8
|Нефтехимик
|24
|8
|16
|22
|9
|Лада
|21
|9
|12
|21
|10
|Авангард
|21
|8
|13
|17
|11
|Барыс
|22
|6
|16
|14
|12
|Амур
|23
|5
|18
|12
|6.11
|19:00
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Локомотив – Торпедо
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|6.11
|19:30
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Динамо М – Витязь
|- : -