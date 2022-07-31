Плющев назвал шокирующим обмен Никишина из «Спартака» в СКА на 9 игроков

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на обмен защитника Александра Никишина из «Спартака» в СКА на пятерых игроков и права еще на четверых.

«Был шокирован, когда прочитал эту новость. Из всех молодых защитников, наверное, Никишин наиболее интересный. Он проявил себя и в гладком календаре, и за сборную. «Спартак» получил за него 9 игроков... Я понимаю, что СКА может располагать таким количеством активов. Но возникает вопрос — в «Спартаке» совсем школа не работает? Шокирующий обмен. Девять за одного. Никишин укрепит оборонительные позиции, сбалансирует игру. Я не сомневаюсь в этом», — сказал Плющев «СЭ».

20-летний Никишин выступал за «Спартак» с 2019 года. В прошлом сезоне он набрал 12 (8+4) очков в 46 матчах за московскую команду в регулярном чемпионате КХЛ. В плей-офф у хоккеиста 2 (1+1) очка в 3 встречах.

В феврале 2022 года Никишин стал серебряным призером Олимпиады-2022 в составе сборной России.